Dieci auto senza assicurazione 'pizzicate' dalla Polizia locale di Moncalieri

I controlli a tappeto degli ultimi giorni della Polizia locale hanno fatto emergere un malcostume diffuso: a Moncalieri sono state 'pizzicate' dagli agenti una decina di auto che erano in giro nonostante fossero prive di assicurazione.

C'era pure una Bmw tra le auto trovate dai 'civich': il proprietario è stato prontamente rintracciato e poi obbligato a trovare una sistemazione al coperto per evitare di incorrere in sanzioni salatissime. Perché non è possibile lasciare l'auto su una via pubblica, senza la copertura assicurativa.

In questo modo, si evita anche al Comune il costo di eventuali trasporti in deposito. Il proprietario, dopo averla rimossa, deve poi parcheggiare la vettura in un'autorimessa privata. Intanto l'opera della Polizia locale di Moncalieri proseguirà anche nei giorni a venire.