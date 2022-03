FATTIVEDERE, gli studenti di EnAIP Grugliasco partecipano al progetto della Fondazione Veronesi

La Fondazione Umberto Veronesi, in collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) ha presentato l’ottava edizione del progetto #FATTIVEDERE, cui partecipano i nostri studenti di Enaip Grugliasco. Le sette edizioni precedenti, grazie all’impegno delle delegazioni della Fondazione, hanno coinvolto oltre 17.000 studenti in 30 città italiane.

Fondazione Umberto Veronesi ha deciso di replicare il progetto anche quest’anno in modalità digitale, al fine di rispettare tutte le restrizioni imposte dalla situazione pandemica. Saranno realizzati 5 incontri online tra marzo e aprile 2022. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare circa il fatto che i tumori possano insorgere anche durante l’adolescenza e quindi sottolineare l’importanza di prendersi cura della propria salute, di tenersi d’occhio e di rivolgersi senza vergogna né paura a un medico, se ci sono dubbi.

Gli studenti hanno visto il film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” di Alfonso Gomez-Rejon. Il film, che racconta di un adolescente che si chiude alla vita e di una giovane affetta da leucemia, scardina ogni cliché dei "cancer movie", parlando di amicizia e non di amore, con un finale commovente e non strappalacrime.

A seguire gli studenti si sono potuti confrontare con un oncologo, un educatore e tre ragazzi malati di cancro, cui hanno potuto porre domande ed esprimere dubbi, provando insieme a capire come "ci si senta" a essere malati e come ci si possa comportare per sostenere un malato.