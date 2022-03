I dolci del Piemonte si sciolgono sui palati degli Emiri

Hanno portato la dolcezza del Piemonte a Dubai. Sono i maestri pasticceri di Ascom Epat Torino e Piemonte, Giovanni dell’Agnese (Pasticceria dell’Agnese, Torino), Franco Ugetti (Pasticceria Ugetti, Bardonecchi) e Lorenzo Zuccarello (Pasticceria Zuccarello, Collegno), che la Piemonte Week all’Expo di Dubai hanno presentato la loro composizione di alta pasticceria che omaggia i gusti e i profumi di entrambi i Paesi.

“Un’emozione grandissima essere qui a presentare i nostri dolci - commentano i tre pasticceri -. Per noi è la prima volta a Dubai, è una città incredibile e abbiamo scelto di omaggiarla con i suoi sapori, legati alla nostra tradizione”.

“Passeggiando per il Piemonte” è un dolce che ricorda la tradizione piemontese ma lascia sul palato la dolcezza di sapori orientali. Un unico piatto delle migliori specialità della pasticceria mignon, partendo dal caramellato con chantilly alla nocciola, passando per il bunet piemontese e giandujottino, per finire con un tortino con crema di datteri e mango e gelee di mango e lime. Nella composizione si rappresenta la Mole Antonelliana, lo skyline di Dubai, la zona desertica e un profluvio di profumi e sapori piemontesi e arabi.