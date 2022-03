Torino, spariti i canali tv in molte zone della città: il tam tam rimbalza sui social. Bisogna riprogrammare

Spiacevole sorpresa, questa mattina, per chi ha acceso la televisione a Torino. In molte zone della città infatti (colpita soprattutto la zona a Sud, come Mirafiori, Santa Rita, Borgo Filadelfia e Nizza Millefonti) è sparito il segnale di molti canali televisivi.



Soltanto alcuni canali del pacchetto Mediaset non hanno registrato problemi, mentre gli altri non risultano raggiungibili, anche per i dispositivi dotati di decoder. Il tam tam e l'insofferenza corre sui social, soprattutto sulla pagine di quartiere.

Ancora incerte le cause, in un periodo in cui peraltro le riprogrammazioni e gli spostamenti di frequenza stanno generando non pochi disagi per chi usa un televisore di vecchia generazione. Lo switch off, in Piemonte, è infatti programmato per l'8 marzo. È necessario riprogrammare per tornare a vedere i canali, se in possesso di un decoder HD.



Preoccupazione viene espressa anche da Uncem: "I Comuni sono molto preoccupati perché con il cambio delle frequenze televisive, per il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, molti residenti e proprietari di seconde case nei Comuni montani non vedranno più la TV. Già vedono niente oggi. Eppure pagano la tassa di possesso sul televisore. Che rimane senza segnale", dice Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.