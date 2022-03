Al via missione del Piemonte per portare i bimbi ucraini malati di tumore al Regina Margherita [FOTO E VIDEO]

Al via la missione piemontese per portare i bimbi ucraini malati oncologici al Regina Margherita di Torino. È iniziato ieri alle 18 il viaggio della speranza dei piccoli, che oggi nel tardo pomeriggio atterreranno a Caselle con l'aereo pagato dalla Fondazione Lavazza e messo a disposizione della Regione per il viaggio umanitario. Ad accompagnarli ci sono anche medici ed infermieri, partiti ieri dal Piemonte grazie ad un aereo della Basic Air di Marco Boglione.