Commercio, Nuova Nizza Bengasi: “Chiediamo controlli sui lavori e sicurezza” 

"Presto cominceranno i lavori per la Città della Salute, restano quelli al Palazzo della Regione e quelli in piazza Bengasi. Certo porteranno benefici, ma nell'immediato per noi commercianti saranno nuovamente un disagio". A parlare è il presidente dell'associazione "Nuova Nizza Bengasi" Marco Vinardi.

Nata nel 2015 sulle ceneri della precedente "Nizza Bengasi", conta ad oggi 75 commercianti di 80 attività commerciali che negli ultimi dieci anni hanno visto le proprie attività messe a rischio dai diversi lavori che si sono alternati nel tratto tra corso Maroncelli e il Palazzo della Regione. Tanti sono stati costretti a chiudere, come quelli che avevano un'attività tra via Caramagna e via Sommariva e via Passobuole, chiusa per otto anni per consentire gli interventi.

"Sono finiti i lavori per la Metro, ma hanno creato diverse problematiche: sono tolte state tolte alcune linee di collegamento come la 18, e poi la sicurezza, continua lo spaccio di droga e piazza Bengasi è ancora in una stato di degrado perché è buia e manca la sorveglianza".

Su via Nizza sono ancora presenti diversi cantieri come la pista ciclabile: "La via sarà di nuovo rivoluzionata, avremo una forte riduzione dei parcheggi, i furgoni che dovranno scaricare e caricare avranno problemi. E' una continua una battaglia".

Quello che oggi i commercianti chiedono alla Circoscrizione 8, con cui c'è stato dialogo costante anche nelle precedenti amministrazioni, è di vigilare sui lavori e maggiore sicurezza, anche nelle zone che presto saranno soggette a nuovi interventi. "Sono tutte zone, come quella di piazza Bengasi, che hanno tante prospettive, ma per ora si è visto ben poco. Speriamo che i tempi migliorino" conclude Vinardi.

"Il rapporto tra l' associazione e la Circoscrizione 8 è sempre stato ottimo e di massima collaborazione - conferma il coordinatore Dario Pera - Domenica 10 aprile ci sarà la festa di Via, sarà sicuramente un momento di ripartenza anche per le attività commerciali della zona".