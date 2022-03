Novità in libreria: scopri tutti i nuovi titoli che non devi assolutamente perdere

Ogni mese il catalogo di libri in uscita si amplia di vere e proprie chicche; saggi, romanzi, approfondimenti, fantasy e molto altro arricchiscono gli scaffali delle librerie che attirano i lettori con copertine accattivanti, autori emergenti o nomi già noti. Quali sono le novità in libreria da non perdere? Questo 2022 inizia davvero con il botto e sia in versione ebook che cartacea è possibile acquistare i capolavori. Oggi in questo articolo ti sveliamo quali sono gli ultimi libri usciti in Italia da leggere tutto d’un fiato.

Le parole più belle sono fiori – Virgola

A scrivere questo libro della casa editrice Aboca è Virgola, una illustratrice amatissima sui social che si è fatta conoscere con il suo tratto unico e le sue illustrazioni speciali. Uscito a pochi giorni da San Valentino, svela tra le pagine 40 sentimenti dell’alfabeto floreale. Perfetto per chi ama i fiori, per chi crede che ognuno di essi contenga un significato ma anche per chi ama le illustrazioni curate. Un libro originale da sfogliare, leggere e assaporare pagina dopo pagina.

Il primo caffè della giornata – Toshikazu Kawaguchi

Tra i libri più interessanti di questo mese c’è Il primo Caffè della Giornata di Toshikazu Kawaguchi. Si tratta di un romanzo che fa sognare poiché vede il caffè come un mezzo per svegliarsi dal sonno onirico tra le braccia di Morfeo per catapultarsi nella quotidianità. La bevanda calda viene vista quindi come un mezzo in grado di far viaggiare nel tempo; presso questa caffetteria giapponese il caffè ha il potere magico di far rivivere il proprio passato purché non venga bevuto freddo.

La custode dei peccati – Megan Campisi

Tra gli ultimi libri usciti in Italia anche La custode dei peccati di Megan Campisi. Protagonista è May che dopo aver rubato un pezzo di pane per fame dice di voler essere trattata come tutti gli altri ladri. In realtà il giudice decide per lei una sorte diversa e la fa diventare una Mangiapeccati. Cosa deve fare? Dopo averle tatuato una S sulla lingua e averle fatto indossare un collare ecco che inizia il suo training per imparare ad ascoltare i peccati delle persone che stanno per morire. Dopo aver ascoltato questi peccati dovrà cucinare un cibo equivalente e mangiarlo, così da addossarsi le colpe di queste persone, lasciando che le anime di chi sta per morire possano volare serene verso il paradiso.

Il cielo sbagliato – Silvia Truzzi

Tra i libri novità da leggere tutti d’un fiato c’è Il cielo sbagliato di Silvia Truzzi. Ambientato nel 1918 ha come protagonista Dora, una bambina orfana che chiede l’elemosina sul sagrato della chiesa ma anche Irene, la figlia di una nobile famiglia che ogni domenica regala un’offerta alla bambina. Coetanee ma così diverse, nel periodo fascista le strade delle ragazze intraprendono un percorso inaspettato che cambierà la loro vita per sempre. La bellezza di questo romanzo è la capacità di mescolare la storia italiana a quella delle protagoniste.

Quando scende la notte – Jennifer Robson

Un altro romanzo storico spunta tra le novità più interessanti in libreria; Quando scende la notte firmato da Jennifer Robson è ambientato nel ’43 e narra la situazione degli ebrei italiani. La storia, dopo aver mostrato un quadro molto chiaro del periodo, racconta le vicende di Antonia che in difficoltà decide di affidarsi a Niccolò che le offre un modo per salvarsi. Un romanzo passionale, accurato storicamente e che allo stesso tempo fa vivere le emozioni dei protagonisti in cui si mescolano speranza e paura.

Confini invisibili – Barbara Gallavotti

Tra i saggi invece consigliamo la lettura di Confini invisibili di Barbara Gallavotti; l’idea è di mostrare all’uomo il suo vero posto che non è quello di padrone della terra. La scrittrice e divulgatrice scientifica nota per le sue partecipazioni ad Ulisse e Superquark attraverso la sua penna vuole stimolare una nuova consapevolezza sugli errori commessi.