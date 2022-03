Clienti senza mascherina e assembramenti: chiusi due locali notturni a San Salvario

Stop temporaneamente all'attività per esercizi in via Berthollet e via Belfiore

Nel weekend a Torino controlli contro la malamovida. Nella notte fra sabato e domenica si è svolto un servizio interforze nelle zone del centro cittadino, in particolare nell’area di piazza Santa Giulia, San Salvario, piazza Vittorio Veneto e Borgo Dora.

Nei confronti di due esercizi commerciali si è proceduto con la chiusura provvisoria. In particolare, in via Berthollet, sono state sorpresi clienti assembrati nei dehors all'esterno del locale senza mascherina: inoltre non erano rispettate le norme di distanziamento contro il Covid-19. Sono state fatte così multe, disponendo anche la chiusura del locale, dove era anche stato somministrato un alcolico ad un minore.

In un locale di via Belfiore invece sono state trovate 50 persone all’interno, nonostante la capienza indicata fosse della metà. Diversi clienti inoltre non indossavano la mascherina, così come molti dei 150 in esterno. Anche per questo esercizio sono scattate le multe e la chiusura provvisoria per 5 giorni.