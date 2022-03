Aiuti all'Ucraina, il consolato avverte: "Attenti alle truffe"

"Attenti alle truffe: diffidate di organizzazioni che si presentano come associazioni ucraine in Italia, a meno che non le conosciate bene, e da molti anni". È l'allarme lanciato dal consolato onorario dell'Ucraina a Torino in queste ore in cui le azioni di solidarietà e generosità sono in aumento e c'è il rischio che qualcuno possa approfittarne.

"Per chi vuole donare denaro a favore del governo ucraino, raccomandiamo di usare solo i conti correnti indicati dal Consolato Generale di Milano e dall'Ambasciata di Ucraina in Roma - spiegano il consolato di Torino - Per raccogliere denaro che verrà dato come aiuto ai rifugiati ucraini in arrivo in Piemonte e Liguria in queste ore, e nei prossimi giorni, donate con tranquillità alla Fondazione Specchio dei Tempi, attraverso il loro sito web".