Anarchici: processo 'Scintilla', in Francia imputato irreperibile

Si trova in Francia ed è impossibilitato a presentarsi uno dei 18 imputati, considerato fino a oggi "irreperibile", del processo Scintilla, in corso in tribunale a Torino contro un gruppo di anarchici che si sarebbe reso autore di una catena di attentati rivendicati nell'ambito di una campagna contro i Cpr (centri di permanenza per il rimpatrio) e le politiche del governo sull'immigrazione.

E' quanto risulta in una comunicazione ricevuta dalla difesa. L'uomo sarebbe ricoverato in una località transalpina non meglio precisata. I giudici hanno disposto un rinvio dell'udienza a fine marzo. L'indagine aveva portato, il 7 febbraio 2019, a una serie di arresti, effettuati in concomitanza con lo sgombero del centro sociale Asilo Occupato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e Poste italiane si sono costituiti parte civile.

Nei giorni scorsi tre imputati, con un documento diffuso su internet, hanno ripudiato una dichiarazione resa nel 2019, durante le indagini preliminari, al tribunale del riesame. "Non era in alcun modo nostra intenzione - si legge - creare le occasioni per dei distinguo all'interno del movimento anarchico così come non volevamo esprimerci in merito a pratiche e azioni".