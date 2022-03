Nichelino di corsa contro la violenza sulle donne e per la parità di genere

A Nichelino c'erano anche il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Pari Opportunità Alessandro Azzolina ieri, domenica 6 marzo, al taglio del nastro per dare il via ai 5 chilometri di corsa-camminata "Just The Woman I Am", iniziativa a sostegno della ricerca universitaria sul cancro che quest'anno era dedicata anche al tema della pace.

Il primo degli eventi legati all'8 marzo

Si è trattato del primo dei sette eventi organizzati dall'Amministrazione nel quadro delle iniziative per l'8 Marzo e la Giornata Internazionale a difesa della Donna. "E' stato un bel momento in il mondo dell’associazionismo e la nostra comunità si sono uniti per degli obiettivi comuni: promuovere uno stile di vita sano, l’inclusione e la parità di genere", ha dichiarato il sindaco Tolardo. "La Città di Nichelino è da sempre molto attenta a queste tematiche e l’iniziativa vuole essere un’occasione per ribadire che, oggi più che mai, è importante che il tema delle pari opportunità diventi una questione che riguardi tutta la società".