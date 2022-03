Propaganda neonazista su Telegram, la Procura chiede il processo per due persone

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa: per questo reato la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di due persone che nel 2019 hanno ripetutamente scambiato su Telegram frasi riconducibili - per l'accusa - all'ideologia nazista.

Il pm Elisa Pazè contesta anche l'aggravante della "grave minimizzazione" della Shoah. I messaggi, nella ricostruzione della procura, si concentravano in prevalenza contro persone di colore e rom; non mancavano l'apologia di Adolf Hitler ("ha fatto quel che andava fatto") e del Ku Klux Klan.

"Ogni tanto una buona notizia" fu invece il commento relativo alla morte di un profugo.