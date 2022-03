Una nuova area verde di fronte all'ospedale Regina Margherita: sarà intitolata a Maria Teresa Rey Lavazza

Con una delibera approvata nella seduta odierna, proposta dall’assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso, la Giunta ha dato il via libera al progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde di fronte all’ospedale infantile Regina Margherita , su piazza Polonia, in cui verrà realizzata anche una nuova area giochi per bambini.

Il “Giardino del Sole” sarà un’area verde di circa 1600 mq, affiancata da uno spazio di 600 mq destinato a giochi per bambini in età prescolare e scolare, interamente recintato, pensata come un’opportunità di benessere e svago a contatto con il verde, per momenti di riposo e di socializzazione.