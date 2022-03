"Spero ti stuprino". Ma la denuncia viene archiviata: "E' maleducazione"

L’odio social non è reato. Frasi come “dovrebbero violentare te e tutta la tua famiglia”, insieme ad insulti “bastarda” e apprezzamenti sulle tre figlie sono “sicuramente inurbane e molto maleducate, ma non possono integrare la diffamazione”. E’ questa la motivazione per cui la procura di Torino ha chiesto di archiviare un fascicolo nato dalla denuncia dell’attuale capogruppo comunale del Pd in Sala Rossa Nadia Conticelli.

Post di Conticelli contro Salvini

Ad agosto 2018 l’esponente dem aveva postato una notizia su Facebook dello sbarco di profughi dalla Libia, aggiungendo il commento: “Spero che Salvini vada in galera e ci resti per un po’”. Parole riprese da un esponente delle Lega locale accompagnate dalla parole: “Cosa le rispondiamo?”. Conticelli e la sua famiglia erano stati ricoperti di insulti.

Rosatelli: "Insulti sessisti sempre gravissimi"

A schierarsi oggi al fianco della consigliera del Pd l’assessore comunale alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli che, nel “pieno rispetto della magistratura”, chiarisce come "gli insulti sessisti sono sempre gravissimi e l'augurio a una donna di essere stuprata non può e non deve essere considerato una semplice espressione di maleducazione”. “La violenza di genere comincia dalle parole d'odio”, prosegue Rosatelli promettendo poi a Conticelli e “a tutte le donne torinesi che l'amministrazione comunale farà di tutto per sradicare dalla nostra società il sessismo”.