ABILI-TiAmo Mirafiori, anche Compagnia di San Paolo in campo per il progetto di contrasto alla povertà

ABILI-TiAmo Mirafiori è la campagna di raccolta fondi per sostenere l'autonomia lavorativa e professionale di 30 persone in difficoltà economica che abitano a Mirafiori.

A partire da oggi, 10 marzo, su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation, è possibile fare una donazione per ABILI-TiAmo Mirafiori, iniziativa promossa dagli enti aderenti al Patto di comunità a contrasto della povertà socio economica del territorio.

Pur con uno sguardo attento alle emergenze mondiali in corso, ABILI-TiAmo Mirafiori vuole affrontare il tema della povertà con soluzioni di lungo periodo che vadano oltre la prima fase di accoglienza delle persone in difficoltà e che forniscano loro strumenti per raggiungere una maggiore autonomia economica e guardare con fiducia al futuro.







L'obiettivo di ABILI-TiAmo Mirafiori è quello di offrire un aiuto concreto e su misura a persone in difficoltà economica, tra i 18 e i 60 anni, attraverso corsi di formazione, percorsi abilitanti e professionalizzanti, per valorizzare le loro competenze e dare spazio anche alle loro ambizioni, aumentando le chances di inserimento lavorativo.

Raccogliendo € 10.000 entro il 30 aprile potremo, ad esempio, fornire la patente B a Elena che ha 19 anni e cerca lavoro; iscrivere al corso di inglese base Fabrizio, che ha 46 anni ed è disoccupato; far riconoscere la qualifica da infermiera che Blessing ha conseguito in Nigeria; far ottenere la patente C per camion ad Alessandro, 21 anni; permettere ad Anna Maria, 60 anni non ancora in pensione, di continuare a lavorare nel suo settore con un corso di PC; far ottenere ad Abdel, 30 anni, il patentino per la conduzione del muletto e del carrello elevatore. Il video della campagna di raccolta fondi racconta questi sei esempi di beneficiari attraverso il volto e la voce di abitanti del quartiere che hanno interpretato i loro bisogni.







ABILI-TiAmo Mirafiori punta a fornire forme di sostegno efficaci sul lungo periodo, alla creazione di una cittadinanza consapevole delle proprie capacità, più sicura di sé, più serena e disposta a guardare al futuro con maggiore fiducia.

Sono oltre 300 le ricompense pensate per ringraziare i donatori che sostengono l’iniziativa, divise in 7 tipologie tra attività e proposte per scoprire le bellezze e le opportunità che offre oggi Mirafiori. Ogni donatore potrà scegliere la propria ricompensa tra degustazioni di miele, uso di spazi aggregativi del territorio, video sulle tradizioni culinarie, corsi di panificazione, fino alla più completa Mirafiori Experience pensata come un vero e proprio team building tra green e food. Inoltre per ogni donatore verrà piantato un seme in una delle aiuole negli orti in cassone tra le case del quartiere, che rifiorirà grazie alla generosità della comunità.







Domenica 3 aprile alle ore 17.30 a Orti Generali, il parco di orti urbani sul fiume Sangone, verrà organizzato un Aperitivo Lirico con la soprano Fé Avouglan, cantante di successo internazionale residente proprio a Mirafiori. Per i primi 40 donatori che sceglieranno questa ricompensa è stato creato un evento esclusivo, al tramonto nella city farm sul Sangone.





Un altro modo per fare una donazione sarà partecipare alla Lotteria di Pasqua, che per ABILI-TiAmo Mirafiori si rafforza con numerosi premi donati dalle realtà commerciali e produttive del quartiere. L’apertura della Lotteria di Pasqua sarà comunicata sulla pagina Facebook di Fondazione Mirafiori.





ABILI-TiAmo Mirafiori è un’iniziativa degli enti aderenti al Patto di Comunità sulla povertà socio-economica a Mirafiori: Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus, le Parrocchie di Beati Parroci, San Barnaba, San Remigio, Santi Apostoli e l’Associazione Crescere Insieme.

Da giugno 2021 il Patto di comunità è stato formalizzato con lo scopo di attivare strategie sempre più efficaci per contrastare la povertà socio-economica e superare insieme le sfide sociali. Gli enti del patto si impegnano a:

sviluppare un sistema locale di recupero , distribuzione e condivisione di beni primari per persone del quartiere in difficoltà economica;

promuovere la cultura del dono e del volontariato all’interno della comunità territoriale;

condividere informazioni al fine di assicurare principi di equità, accessibilità e giustizia sociale nell’erogazione di aiuti a favore di persone in difficoltà economica.

È possibile contribuire alla campagna di crowdfunding sul sito di Produzioni dal Basso, in contanti presso uno degli enti aderenti alla campagna, tramite Satispay o bonifico a Fondazione Mirafiori Onlus.





L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito delle Linee guida 2021 per il sostegno alle Fondazioni di Comunità.





Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/abili-tiamo-mirafiori/

https://fondazionemirafiori.it/abili-tiamo-mirafiori