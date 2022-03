Maltrattamenti in carcere: i Nas acquisiscono alcuni documenti dall'ufficio del garante dei detenuti

I carabinieri del Nas - Nucleo antisofisticazione - di Torino si sono recati stamattina al Municipio di Torino, dove hanno acquisito dall’ufficio del garante dei detenuti una serie di documenti utili all’indagine relativa ai presunti maltrattamenti avvenuti al carcere Lorusso e Cutugno di Torino e, in particolare, nel reparto di osservazione psichiatrica “Sestante”.

Il fascicolo d’inchiesta è stato aperto lo scorso novembre dai pm Chiara Canepa e Gianfranco Colace a seguito di una denuncia dell’associazione Antigone. La presidente Susanna Marietti aveva visitato la sezione, descrivendola come “un luogo vergognoso in cui si rinuncia a vite umane come se valessero niente”.