Comital e Lamalu, dopo la vertenza arrivano gli avvisi di garanzia per lavoratori e sindacalisti

È stata a lungo una delle vertenze più pesanti del tessuto produttivo torinese (al pari con Embraco e poche altre), ma ora rischia addirittura di avere una coda legale piuttosto scorbutica. La procura della Repubblica di Ivrea, infatti, ha notificato gli avvisi di garanzia ad alcuni lavoratori ex Comital e ad alcuni sindacalisti della Fiom Cgil , proprio in relazione alla lotta dei lavoratori per salvare o stabilimento di Volpiano e scongiurare il licenziamento dei 140 persone.

"Il procedimento giudiziario riguarda persone oneste sotto accusa solo per aver partecipato ad una giusta battaglia sindacale in difesa dei lavoratori - commenta Luca Pettigiani, responsabile della ex Comital per la Fiom Cgil di Torino -. Si è trattato di una lotta lunga e drammatica che però non è stata mai men che corretta nelle sue forme e proprio per questo la fiducia nella giustizia è piena e incondizionata nella certezza che sarà stabilita in giudizio la verità dei fatti, la correttezza dei comportamenti e la pretestuosità degli addebiti che i legali della Fiom Cgil dimostreranno essere infondati. Poiché la Comital è passata in vent’anni da 1000 a 140 dipendenti avremmo preferito registrare l’impegno di questi imprenditori nello sviluppo delle aziende e del territorio invece che nelle aule del Tribunale”.