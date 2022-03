A Chieri avviato il progetto "Formazione in Rete"

“Formazione in Rete” è un progetto sperimentale, focalizzato sulla meccanica, promosso a Chieri dal Gruppo imprenditori chieresi (Gic), insieme al Centro di formazione professionale di Santa Teresa (Ciofs-FP Piemonte), con l’adesione di sei aziende del comparto industriale del chierese, astigiano ed albese (Atla, Mdp e Frimed a Chieri, la Cominport di Santena, la Dierre di Villanova, la Gai macchine di Ceresole d’Alba), con lo scopo di preparare in loco giovani addetti pronti ad essere inseriti nelle aziende, che spesso lamentano la difficoltà a reperire manodopera qualificata.

Si inizia con un corso di 160 ore, rivolto a ragazzi residenti nel chierese, di età compresa tra i 25 ai 35 anni, e in possesso di qualifica o di diploma di perito meccanico o elettromeccanico/meccatronico. Uno stage curricolare multidisciplinare finalizzato a fornire una formazione specifica, con lezioni dedicate ai disegni meccanici e giornate pratiche con test su macchinari all’avanguardia, permettendo ai partecipanti di effettuare un percorso formativo all'interno di diverse aziende, leaders nei propri segmenti di mercato, operanti nell'ambito meccanico e nell'automazione .

Ma questo è solo il primo atto del progetto “Formazione in Rete”, che porterà anche alla nascita di un corso quadriennale da Tecnico di modellazione e fabbricazione digitale, per colmare un vuoto formativo che frena tante imprese locali, costrette a cercare personale a 100 chilometri di distanza.

«Ringraziamo il Gruppo imprenditori chieresi (Gic), le suore Salesiane del Ciofs e le aziende che hanno reso possibile l’ideazione di questa iniziativa-commentano l’assessora alle Attività Produttive Elena COMOLLO e l’assessora alle Politiche del lavoro Raffaela VIRELLI- Questo progetto è l’esempio concreto di che cosa devono essere le “politiche attive del lavoro”, e ben si sposa con l’attività che stiamo portando avanti con lo Sportello delle Opportunità del Comune. Bisogna fornire strumenti per aumentare l’occupabilità di chi è fuoriuscito dal mercato del lavoro o ha difficoltà ad entrarvi, magari proprio a causa di una formazione professionale non adeguata alle nuove esigenze del mercato del lavoro. In questo modo i nostri ragazzi potranno fare esperienza in alcune delle eccellenze del comparto industriale dei nostri territori, e le aziende potranno domani assumere persone appositamente formate».

Al progetto “Formazione in Rete”, lanciato dal GIC-Gruppo Imprese Chieresi, insieme centro di formazione professionale di Santa Teresa (Ciofs-FP Piemonte), aderiscono Atla, Gai Macchine, Dierre, Comimport Italia, Frimed e MDP.

Le candidature devono pervenire via email a: bilco.chieri@ciofs.net

Per info: Dario Kafaje (del GIC, gruppo imprese chieresi): 338.14531943