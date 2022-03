Aurora, la piscina Cecchi sempre più accessibile: installata la nuova sedia mobile per persone con disabilità

L'accordo permetterà all'organizzazione di utilizzare l'impianto, che per temperatura dell'acqua e caratteristiche è considerata ideale per chi ha una patologia degenerativa, in orari concordati e a tariffe agevolate . Il nuovo ausilio, inoltre, permetterà a tutta l'utenza con difficoltà motorie di accedere alla vasca in sicurezza: “Questo protocollo - sottolineano il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e i coordinatori Ferdinando D'Apice e Silvio Sabatino - rappresenta un esempio di sinergia costruttiva nell’ambito del sostegno alle persone in difficoltà e del rafforzamento del tessuto di solidarietà del nostro territorio. In questo modo, tutte le nostre strutture sportive si confermano accessibili a tutte le persone per consentire di praticare l’attività sportiva indipendentemente dal proprio stato fisico ”.

Grande soddisfazione è stata inoltre espressa dalla UILDM: “Ringrazio - dichiara la presidente provinciale Enrica Rolle – la Circoscrizione 7 per la mediazione che consentirà ai nostri soci affetti da patologie neuromuscolari di effettuare la riabilitazione in acqua e il nuoto libero in condizioni ottimali. Ringrazio anche il Coordinamento della Piscina Cecchi per la disponibilità nel soddisfare tutte le nostre richieste e per la celerità con cui ha provveduto all’acquisto di questo ausilio, essenziale per lo svolgimento delle attività in acqua, rendendolo un luogo inclusivo per tutti”.