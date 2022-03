Sognando le Atp Finals: Torino investe e sostiene i giovani talenti con la racchetta (VIDEO)

Sostenere i talenti di oggi, fornendogli i mezzi economici per poter diventare campioni un domani. E’ un sogno dal sapore di Atp Finals quello vissuto dai giovani tennisti torinesi destinatari delle borse di studio di 6.000 euro targate Torino Tennis Talents.

Il progetto, realizzato dall’associazione benefica “I Tennis Foundation” permetterà ai talenti scelti in base al livello tennistico, all’attitudine, alla dedizione in campo e alle possibilità economiche della famiglie di ricevere un importante e fondamentale supporto per partecipare ai tornei nazionali e internazionali. Un’iniziativa che ribadisce quanto sia importante per Torino il tennis.

Sonego: “Progetto importantissimo”

Confermati i beneficiari della passata edizione: Edoardo Zanada, Alessia Tagliente, Ludovico Madiai, Chiara Fornasieri e Mario Nicolas Alarcon. Tra gli esempi virtuosi impossibile non citare Lorenzo Sonego, 21esimo al mondo nella classifica Atp: “Questo progetto è magnifico, da qui può uscire davvero un grande tennista: nel mondo ci sono tantissimi talenti che non hanno i mezzi”.

“I ragazzi e le ragazze a cui è stata assegnata la borsa hanno dato il massimo e ottenuto grandi risultati di cui andiamo orgogliosi” ha affermato Simone Bongioanni, fondatore e presidente di I Tennis Foundation. “La vocazione delle nostre iniziative - ha concluso - è strettamente umanitaria: vogliamo aiutare i talenti che hanno un’innata determinazione e fame di riscatto sociale, dando loro loro la possibilità di affermarsi nella vita”.

Carretta: “Non ci sono solo le Finals”

“Ci devono essere soprattutto questo tipo di attività, Atp è il momento conclusivo di un discorso, di una narrazione che vogliamo costruire con la Città. Significa coinvolgere le scuole, stimolare gli atleti: vogliamo far si che Torino dimostri di essere capitale mondiale del tennis” ha affermato Mimmo Carretta, assessore allo Sport del Comune di Torino. “Non c’è solo Atp, ma tutto un patrimonio che dobbiamo sostenere: abbiamo energie pazzesche che vogliamo accompagnare in tutti i modi” ha ribadito.

Appendino: “Lo sport motore di crescita”

"Quest’iniziativa è nata tre anni fa, quando pochi ci credevano: è stato molto bravo Simone e le fondazioni per dare le possibilità a 20 ragazzi e ragazze di sostenere i costi alti dei tornei internazionali e di poter crescere. Torino deve esser orgogliosa di questo progetto” è il commento entusiasta di Chiara Appendino, vice presidente della Federazione Italiana Tennis. L’ex sindaca ha sottolineato come lo sport debba essere “un vettore di sviluppo non solo per le ricadute economiche importanti legate ai grandi eventi, ma anche come motore di crescita: lo sport ti insegna il rispetto delle regole, il sacrificio, a vincere e perdere. Valori importanti per una comunità sana”.