Cantiere infinito in via XX Settembre, da domani chiusa tra via Gramsci e Santa Teresa: nuove modifiche alle linee Gtt

Cantiere infinito in via XX Settembre, da domani nuove modifiche alle linee Gtt

Prime prove di normalità per via XX Settembre, da mesi trasformata in un cantiere a cielo aperto. Dallo scorso agosto l'asfalto è solcato da un profondo cratere per tre cantieri diversi: l'Italgas al lavoro per sostituire le condotte del gas, Smat per i canali fognari e Gtt impegnata sui binari del tram.

Il 72 e 72/ tornano al percorso normale

E proprio dall'azienda di trasporto di corso Turati arrivano le prime notizie positive. Sono infatti terminati i lavori per il ripristino della sede dei binari e dei sottoservizi in via XX Settembre all'intersezione con via Bertola e nel tratto di via Bertola compreso tra via San Tommaso e via XX Settembre. Da domani verrà chiusa la strada, nel pezzo tra via Gramsci e via Santa Teresa, ma contestualmente saranno ripristinati i percorsi delle linee 72 e 72/ e modificate le deviazioni già in corso delle linee 15, 27, 55 e 57.

Variazioni di percorso dal 12 marzo

Linea 15

Direzione Sassi: da corso Einaudi deviata in corso Duca degli Abruzzi, corso Vinzaglio, via Cernaia, via Pietro Micca, percorso normale.

Direzione via Brissogne: riprende il percorso da via Arsenale, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, corso Peschiera, percorso normale.

Linee 27 e 57

Direzione via Anglesio: da corso Matteotti deviate in corso Re Umberto piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre, percorsi normali.

Direzione corso Bolzano: percorso regolare da via San Francesco D’Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, percorso normale.

Linea 55

Direzione Torino: da corso Matteotti deviata in corso Re Umberto, piazza Solferino, via Santa Teresa, via XX Settembre, percorso normale.