Via XX Settembre è ancora chiusa, il futuro è un rebus: “Non abbiamo idea di quando finiranno i lavori”

I lavori in via XX Settembre

Un cantiere infinito, in pieno centro. Sono iniziati d’estate, precisamente il 23 agosto, e sono ancora in corso i lavori in via XX Settembre. Un disagio non da poco per i cittadini che abitano e vivono il centro, ormai abituati a dover prendere percorsi alternativi per spostarsi.

La fine dei lavori è un rebus

La brutta notizia però è che nonostante i cantieri procedano a step, spostandosi progressivamente al fine di limitare i disagi, non è ancora possibile stabilire una data precisa di fine lavori. Anzi. Ad ammetterlo è l’assessora ai Trasporti Chiara Foglietta, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere Pierlucio Firrao (Torino Bellissima): “E’ in via di completamento un intervento complesso che comprende la sostituzione dell’impianto fognario, delle condotte delle tubazioni dell’acqua potabile e del gas e, a lavori completati, il rinnovo dell’impianto dei binari”. “L’intervento per lo spostamento della rete telefonica risulta particolarmente complesso a causa per dei ridotti spazi ove effettuare gli scavi e ricollocare i cavidotti, l’inizio di tale lavorazione ha avuto inizio il 21 febbraio 2022 e al momento non risulta possibile determinare una data di ultimazione certa dal momento che i singoli gestori devono intervenire singolarmente e in sequenza” ha spiegato l'assessora.

Il motivo dei ritardi Una volta terminata questa fase, toccherà a Italgas intervenire e solo in ultimo Gtt potrà posare i nuovi binari. Insomma, i tempi potrebbero essere ancora lunghi, viste le difficoltà per installare i cavi telefonici. Foglietta ha inoltre spiegato che le causa dei ritardi sono da “ricercare nella presenza di sottoservizi in aree e profondità diverse da quelle preventivamente indicate dai coutenti del sottosuolo che hanno reso necessarie opere di ricollocamento che hanno interrotto le lavorazioni programmate, provocandone uno slittamento complessivo”.