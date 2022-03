UniTo, un ciclo di incontri fino a venerdì per portare avanti "Riflessioni" su Russia e Ucraina

Al via un ciclo di incontri presso UniTo per discutere sulla situazione di Russia e Ucraina

“Riflessioni sulla Russia e sull’Ucraina”. Questo il titolo dell’evento in programma da domani a venerdì (15-18 marzo) all’Università di Torino.



Si tratta di un ciclo di incontri aperti alle cittadine e ai cittadini, a cura dei quattro dipartimenti che compongono il Polo di Scienze Umanistiche di Unito. Uno sguardo a 360 gradi sulla crisi ucraina declinata nei suoi vari aspetti, storici, culturali e geopolitici: dalla storia del popolo ucraino, alla posizione della Cina; dal dramma dei profughi, alla dimensione religiosa del conflitto; dalla scrittura come resistenza, alla disinformazione online.



Gli incontri si svolgeranno a Palazzo Nuovo e negli spazi del complesso Aldo Moro, in via Sant'Ottavio. Sarà possibile seguirli anche online sulla piattaforma webex. Per informazioni, questi sono i siti web di Dipartimento:

DFE - https://www.dfe.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=d13r

LINGUE - https://www.dipartimentolingue.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=d13r

STUDI STORICI - https://www.dipstudistorici.unito.it/do/avvisi.pl/Show?_id=d13r