Ritrovata la carcassa del velivolo scomparso, si è schiantato sopra Groscavallo

E' finita nel peggiore dei modi la vicenda del velivolo scomparso venerdì in zona Ceresole Reale, dopo essere partito dall'aeroporto di Levaldigi.

Carcassa avvistata in un ghiacciaio sopra Groscavallo

Le ricerche del Soccorso Alpino erano riprese stamattina e, nel corso della mattinata, un sorvolo operato con l'elicottero del 34° Gruppo Aves Venaria dell'Esercito, con a bordo il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ha individuato delle tracce che potrebbero appartenere al velivolo disperso da venerdì scorso. Si trovano nel comune di Groscavallo alla base del ghiacciaio del Mulinet a una quota di 2800 metri circa.

Poiché, con quel tipo di elicottero non era possibile avvicinarsi al luogo dell'avvistamento, si è concordato l'invio dell'elicottero dei Vigili del fuoco che in questo momento sta operando per verificare lo scenario.