Nella serata di ieri, domenica 13 marzo, diverse squadre del comando di Torino sono intervenute in corso Moncenisio a Sant’Ambrogio per un incendio all’interno di un locale in disuso.

All’interno vario materiale, anche un'autovettura in fiamme. Sul posto la squadra 21 e l’autobotte della sede centrale, la squadra volontaria di Almese e l’autobotte di Borgone.