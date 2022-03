Arrivati a Moncalieri i primi profughi ucraini: "Vogliamo essere la vostra città" [FOTO e VIDEO]

All'ex Foro Boario, da aprile 2021 ribattezzato Palavaccini, Moncalieri ha aperto le sue porte ai profughi: nel corso della mattinata, iniziata alle ore 9 con i primi rifugiati ospitati a Nichelino, un nucleo familiare di circa 10 persone, è stata poi la volta di altri 30 ospitati a Chieri e, alcuni provenienti dal Comune di Osasio. Per tutti si è proceduto all’effettuazione del tampone e, alcuni di loro, sono stati sottoposti direttamente alla vaccinazione anti Covid.

Per gli adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si è proceduto a creare un’anagrafica con la quale, laddove necessario, si potrà procedere anche alle seguenti vaccinazioni: difterite, tetano, pertosse, polio; morbillo, parotite, rosolia (eccetto donne in gravidanza), varicella, epatite B (HBV) in caso di screening negativo (da valutare). L’assistenza fornita dal Servizio per la sanità degli immigrati con personale amministrativo e mediatori culturali e da medici e infermieri vaccinatori proseguirà nei prossimi giorni per dare la massima copertura sanitaria ai cittadini ucraini.

"Di fronte alla tragedia della guerra, abbiamo il compito di fare sentire queste persone meno lontane da casa", ha concluso il sindaco di Moncalieri Montagna.