Gli studenti di Nichelino a 'lezione di legalità' in avvicinamento al 21 marzo

Importanti e pesanti le parole di chi è stata vittima degli orrori della mafia. "Al mio primo 21 marzo - ha spiegato l'avvocato Flavia Famà - non capivo come la gente potesse comprendere il mio dolore per la perdita di mio padre. Poi "Libera" mi ha insegnato l'importanza della testimonianza. Ora questo è il mio impegno: trasmettere il concetto che l'azione mafiosa comincia con un atto di prepotenza verso il singolo o un'istituzione. Perciò dobbiamo usare la nostra libertà per chi libero non è; dobbiamo imparare a prenderci cura della giustizia, nutrendola tutti i giorni, come un fiore".