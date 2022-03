Comuni in linea, viabilità collinare in primo piano con Pavarolo e Pecetto

Proseguono gli incontri di "Comuni in linea" appuntamento settimanale che il vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche Jacopo Suppo dedica ai sindaci per affrontare argomenti di viabilità, con un confronto puntuale per ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, strade da migliorare e rendere più sicure e agevoli da percorrere.

Lunedi 14 marzo, affiancato da dirigenti e tecnici della viabilità dell’Ente, ha incontrato due sindaci della Zona Omogenea 11, Chierese-Carmagnolese: la prima cittadina del Comune di Pavarolo Laura Martini e a seguire il sindaco di Pecetto Renato Filippa.

Per Pavarolo una buona notizia: per quanto riguarda la rotonda sulla Sp 122 con innesto sulla Sp 4 di Montaldo il progetto esecutivo è già pronto e presto potrà essere messo a gara. Il progetto della Città metropolitana impegna circa 375mila euro, perché si è tratta di un’opera particolarmente complessa. Sempre sulla Sp 122 in direzione di Montaldo verrà fatto anche un intervento di messa in sicurezza dell'intersezione.

In dirittura d'arrivo anche il progetto relativo agli "Interventi puntuali di risoluzione criticità varie sulle provinciali. 224 e 117dir01" che ricomprende anche una rotatoria tra la Sp 224 e la Sp4, intervento, che verrà realizzato dal Comune, di importo complessivo di 250.000 euro, finanziato per 202.000 mediante contributo da parte della Città metropolitana.

Laura Martini ha sollevato anche la necessità di trovare una soluzione per i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica sulla Sp 224 verso la borgata di San Defendente: non si tratta di contributo economico, ma di una richiesta di supporto per trovare una soluzione nel rispetto della normativa in materia di concessioni.

Anche Renato Filippa, sindaco del Comune di Pecetto ha portato all’attenzione del Vicesindaco un problema legato a una rotatoria, che avrebbe dovuto essere realizzata sulla via della Circonvallazione all’incrocio con via Rosero grazie al contributo (euro 202.641) ottenuto con il bando 2020 della Città metropolitana ma che non può essere realizzata a causa della pendenza del terreno e delle strade di innesto. In alternativa il Comune propone una piattaforma rialzata, e un’altra potrebbe essere costruita in strada Ribore: in entrambi i casi tuttavia vi sono problemi legati appunto alle pendenze della viabilità esistente ed alla visibilità, per cui Sabrina Bergese, dirigente della Viabilità 2 della Città metropolitana, ha proposto un sopralluogo per cercare soluzioni ottimali.

Jacopo Suppo ha ricordato a entrambi i Sindaci che molte prescrizioni e normative propongono un optimum non sempre realizzabile sul territorio e che spesso può essere risolto con soluzioni alternative da individuare caso per caso. Ultima criticità sollevata dal sindaco Filippa è lo stato della cosiddetta "balconata" su strada dell’Eremo: i lavori di rifacimento dovrebbero partire il prossimo mese con l’utilizzo, fra l’altro, di un nuovo modello di guardrail più confacente alla situazione paesaggistica.