Da un accordo con Le Soleil nasce un nuovo parcheggio e un marciapiede a Bibiana

Un nuovo parcheggio in centro Bibiana per decongestionare via Vittorio Veneto e un nuovo marciapiede per la sicurezza dei pedoni che percorrono via Cavour. È terminato prima di Pasqua il primo lotto di lavori per ricavare da un terreno dell'ex casa di riposo Le Soleil, diventato centro di accoglienza per stranieri e nelle prossime settimane è previsto l'inizio del secondo.

“Con i primi interventi sono stati abbattuti alcuni fabbricati ed è stata ripulita l'area, ora verranno realizzati i circa 50 metri di marciapiede che in via Cavour si interrompevano appena dopo la banca creando una situazione rischiosa per i pedoni in corrispondenza della strettoia della strada” spiega il sindaco Fabio Rossetto. La strettoia si trova poco dopo il municipio in prossimità della rotonda.

In corrispondenza del nuovo tratto di marciapiede sorgerà un nuovo parcheggio di circa una ventina di posti: “È vero che in centro Bibiana i posti auto non mancano ma un tratto di via Vittorio Veneto è solitamente congestionato di auto e ai residenti in zona potrà tornare utile il nuovo parcheggio” aggiunge Rossetto.

Il costo delle opere che ammonta a circa 120.000 euro e sarà coperto al 90% da un contributo regionale. “Abbiamo, invece, acquisito il terreno con un accordo a titolo bonario con Le Soleil in compensazione di tributi comunali non versati” aggiunge Rossetto. Il termine del cantiere è previsto per il periodo di Natale.