Torre Pellice ospita la serie ‘Cuori’: riprese in via Beckwith:

Cineprese in arrivo domani (sabato 17 maggio) a Torre Pellice per una puntata della nuova stagione della serie televisiva della Rai ‘Cuori’, che racconta gli albori della cardiochirurgia torinese. Il set sarà allestito in via Beckwith e in particolare davanti alla Casa valdese. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti come location: questo è il primo risultato concreto della disponibilità che abbiamo dato alla Torino Piemonte Film Commission”, commenta la sindaca Maurizia Allisio.

In occasione delle riprese previste durante tutta la giornata di domani la viabilità subirà piccole modifiche in vigore dalle 8 alle 18. Ci sarà, infatti, il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato dei numeri civici pari di via Pietro Valdo, strada che collega la Sp 161 alla rotonda di via Beckwith. Inoltre sarà sospesa la Ztl di via Beckwith per l’accesso e la sosta dei mezzi della produzione televisiva.