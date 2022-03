Conoscere (di più) per decidere (meglio): sul fronte autonomia il Consiglio Regionale chiede aiuto a Ires e Università

Conoscere, prima di decidere (e anche di fare leggi). Sembra scontato, ma evidentemente non lo è. Soprattutto se si parla di regionalismo e di autonomia. Ecco perché il Consiglio regionale ha deciso di chiedere aiuto a Ires (l'istituto di ricerca piemontese) e agli atenei di UniTo e del Piemonte orientale per saperne di più.

L'intelligenza artificiale come strumento per analisi e prospettive

"Noi ci mettiamo a disposizione con le nostre competenze per produrre scienza, cultura e consapevolezza - dice il rettore di Unito, Stefano Geuna - ma possiamo fare anche di più. Scegliere non è mai facile, specialmente se si fa per un territorio e una collettività intera. Al netto delle posizioni e visioni politiche, servono dati: quantitativi, ma anche prospettiche. E oggi con gli strumenti che ci dà la scienza si può fare sempre di più. Abbiamo potenze di analisi e di calcolo enormi, come l'intelligenza artificiale".