Pd metropolitano, il neo segretario Mazzù sceglie Casciano per la delega agli enti locali

" Un PD sempre più inclusivo e vicino ai territori passa anche dalla sinergia con cui sapremo avvicinare e accompagnare le realtà e le esperienze amministrative e politiche comunali in una dimensione concreta e fattiva, pienamente metropolitana ", ha detto il segretario provinciale Marcello Mazzù .

"Il PD metropolitano ha una grande responsabilità - commenta Casciano -, dopo il successo di Torino deve dimostrare in tutti i Comuni della provincia che partire dai bisogni e dalle fragilità delle persone è la pietra angolare per costruire politiche che rafforzano socialmente, culturale e economicamente la comunità metropolitana. Ringrazio il segretario Mazzù e il Partito torinese per questo importante ruolo, cercherò di interpretarlo facendo squadra, il nostro territorio e il Paese hanno bisogno di un Pd forte e coeso".