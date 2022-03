Decreto Strade, 6 milioni di euro in arrivo a Torino per le manutenzioni dei ponti

Con l’avvenuta approvazione in Conferenza Stato-Città, diventa operativo il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture che distribuisce il fondo pluriennale (2024-2029) che ha stanziato nella legge di bilancio 1,4 miliardi per la manutenzione di ponti e viadotti delle strade provinciali (il cosiddetto “decreto ponti”), nonchè il “decreto strade” per la manutenzione di infrastrutture stradali dal 2025 al 2029 a favore delle Amministrazioni Provinciali.

Si prospettano quindi importanti risorse a favore del Piemonte. Per il “decreto ponti” in Piemonte arriveranno complessivamente 20.499.821,55 euro così suddivisi: Torino 6.093.467,81 € ; Vercelli 1.545.043,90 €; Novara 1.320.326,83; Cuneo 4.346.222,18€; Asti 1,579.661,46 €; Alessandria 2.764.229,80 €; Biella 1.184.574,79 €; Verbano Cusio Ossola 1.667.294,78 €.

Per il “decreto strade” arriveranno invece, suddivise in 5 annualità, le seguenti cifre:

Soddisfazione in proposito viene espressa dall’onorevole Borghi: “Le risorse messe a disposizione delle Amministrazioni Provinciali andranno a sostenere la messa in sicurezza di infrastrutture a supporto della viabilità delle zone più complicate dei nostri territori, quelle montane e rurali in particolare, che in questi anni hanno sofferto più di altre lo stato di degrado delle strade e dei ponti. Una risposta concreta a supporto della sicurezza e del benessere delle popolazioni”.