Da piazza Castello alla Tranvia per Superga con il bus turistico: si parte a Pasqua

Un nuovo bus turistico che da piazza Castello porterà le persone all'attacco della Tramvia per Superga. Da Pasqua sarà riattivata la linea di City Sightseeing, che connetterà il centro di Torino con il capolinea a Sassi della cremagliera.

Dal 14 aprile attive linee B, C e D

Il servizio era stato lanciato in via sperimentale nell'estate 2019, ma il Covid aveva portato alla sospensione. Ora si punta a rilanciarlo, insieme alle altre due linee turistiche B (Mauto - Lingotto - Olimpico Ogr) e C (Allianz - Reggia di Venaria - Borgo Dora e Nuvola): tutte e tre saranno nuovamente operative dal 14 aprile e gestite con il caratteristico bus a due piani rosso.

Il percorso

Oggi il Comune ha organizzato un tour di prova, a cui hanno partecipato l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta e quello ai Grandi Eventi Mimmo Carretta. L'appuntamento era alle 10.30 in piazza Castello: da qui il City Sightseeing ha imboccato la discesa dei Giardini Reali, via Denina, Lungo Dora Siena e poi Voghera, il ponte di corso Belgio per poi fermarsi vicino al capolinea del 15. Al momento sarà questo l'arresto, ma l'idea è di fare fermare il bus davanti alla stazione di Sassi-Superga. Sarà possibile fare un biglietto unico pullman-dentiera al costo di 15 euro: previste circa 7 corse al giorno.

Carretta: "Nuova centralità dei siti fuori dai circuiti classici"