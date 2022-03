Oggi a Nichelino la Marcia della Pace per chiedere la fine del conflitto in Ucraina

Nichelino si era mobilitata già la sera del 25 febbraio, subito dopo l'inizio del conflitto, radunando alcune centinaia di persone in piazza Di Vittorio per dire no alla guerra in Ucraina. Per questo, l'appuntamento in programma oggi, sabato 19 marzo, con la Marcia della Pace assume un significato ancora più forte.

Da piazza Aldo Moro a piazza Di Vittorio

L'appuntamento è dalle ore 15 (con ritrovo fissato per le 14.30), quando da Piazza Aldo Moro partirà il corteo con direzione Piazza Di Vittorio. Il percorso prevede il passaggio in Via Amendola, Via Nenni, Via Gandhi, Via Pallavicino, Via XXV Aprile, Via Torino.

Tolardo e Azzolina: "Non ad ogni forma di guerra"

"L’intenzione – spiegano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore alla Pace Alessandro Azzolina – è quella di compiere un rito collettivo nel quale tutta la comunità possa ritrovarsi e farsi forza per esprimere insieme la convinta e rinnovata contrarietà a qualsiasi forma di guerra. E la giornata di sabato 19 marzo non sarà un punto di arrivo ma di partenza: per questo, dopo la Marcia della Pace, l’Amministrazione ha in programma altri appuntamenti di riflessione, analisi e mobilitazione sullo stesso tema. Per mantenere viva la fiamma della Pace che, oggi più che mai, deve essere accolta e condivisa".

All’arrivo del corteo in Piazza Di Vittorio seguiranno attività di animazione, letture, interventi e musica. L'invito degli organizzatori è di partecipare portando con sé i colori della Pace (bandiere, abiti, disegni, ecc.), oltre ad esporre sul proprio balcone le bandiere della Pace.