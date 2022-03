Gli appuntamenti organizzati da Smat per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua

Per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, rendere omaggio alla risorsa acqua e accrescere la consapevolezza della crisi idrica globale, SMAT organizza, in collaborazione con enti e associazioni culturali, numerose iniziative.

Il 22 marzo, dalle 10 alle 12.30, SMAT in collaborazione con HYDROAID l’evento YouLabWater - Making the invisible visible, organizza, presso il Padiglione dell’Acqua di corso XI Febbraio 14 a Torino, un’attività ludico-didattica di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica destinata alle classi quinte della scuola primaria.

Nella stessa giornata, presso Palazzo Rospigliosi a Roma, l’azienda partecipa alla presentazione del Libro Bianco “Valore Acqua per l’Italia 2022”, promossa da The European House Ambrosetti e, in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e con HYDROAID, SMAT propone sui canali del Salone una bibliografia a tema acqua per promuovere l'importanza della risorsa idrica nella vita di tutti gli esseri viventi.