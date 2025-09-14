 / Attualità

Attualità | 14 settembre 2025, 09:03

Radio GRP, anche questa domenica la diretta di Cristian Panzanaro

Dalle 9 alle 12

Tutte le domeniche dalle 9 alle 12 GRP weekend con Cristian Panzanaro.

News, musica e collegamenti in esclusiva con la redazione di Torino oggi!

Vi facciamo vincere con il To Groove (circolo riservato ai soci) a Torino in strada della Pronda gli inviti per i Live più importanti in Piemonte.

Tutte le sere mettiamo alla prova la vostra voce con l'esclusivo karaoke.

Ogni mezz'ora dalle 18 l'informazione del traffico per chi viaggia in Piemonte.

Si ascolta sul sito radiogrp.it e scaricano la nostra up gratuita in fm e in dab in tutto il Piemonte e Val'd'Aosta. 

redazione

