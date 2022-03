Verde amico dei bambini, un albero da frutto nel cortile della Primaria "Faletti di Barolo"

Una nuova pianta da frutto nel cortile della Primaria “Giulia Faletti di Barolo”. Stamattina, in occasione della 22° Festa degli alberi nelle Scuole, la consigliera della Circoscrizione 1 Tiziana Mossa -in collaborazione con la Coldiretti Torino - ha donato un albero all’istituto di via Cassini 98.

"Queste iniziative – commenta l’esponente dei Verdi - sono utili per trasmettere ai nostri figli l'importanza della tutela dell'ambiente che ci circonda”. “Da ecologista e ambientalista sono convinta che bisogna partire da piccoli gesti quotidiani e che piantare nuovi alberi sia una delle possibili soluzioni efficaci per ridurre il cambiamento climatico” conclude Mossa.