Piazza Zara ha un nuovo punto Smat: “Produrrà 4.000 litri d’acqua al giorno”

Inaugurato il nuovo punto acqua Smat in piazza Zara

A piccoli passi verso una Torino Carbon Neutral. È stato inaugurato questa mattina in piazza Zara il 19esimo punto acqua Smat a Torino.

Risparmio economico ed ecologico

La casetta blu per la distribuzione dell’acqua a temperatura ambiente o refrigerata sarà gratuita per l’acqua naturale, a pagamento (5 centesimi al litro) per quella frizzante. Un’operazione che porterà a un evidente risparmio sia economico che ecologico.

Il calcolo, infatti, è che ogni punto Smat presente in Circoscrizione 8 (piazze Nizza e Galimberti), consenta di produrre 4.000 litri di acqua al giorno e di evitare la produzione di 1 milione di bottiglie di plastica ogni anno, con conseguente riduzione della Co2.

Foglietta: "A breve inaugurazione del 20esimo"

“È il primo punto Smat che inauguro da quando sono assessore, a breve apriremo il 20esimo nella Circoscrizione 6” ha affermato entusiasta Chiara Foglietta. “Ci stiamo battendo per diventare Carbon Neutral entro il 2030 e consumare acqua a km0 è uno dei piccoli ma primissimi passi da effettuare” ha concluso l’assessora alla Transizione Ecologica.

Miano: "Realizzare una casetta a Nizza Millefonti"

“Piazza Zara - ha commentato il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano - è un punto baricentrico di tanti piccoli altri quartieri”.

“È la terza casetta Smat in Circoscrizione 8 ma lancio una suggestione: realizzazione un altro a Nizza Millefonti, quartiere vissuto, dei servizi al cittadino per eccellenza” è la richiesta avanzata da Miano.

Paolo Romano, presidente di Smat, ha confermato come la realizzazione del punto acqua sia stata chiesta a gran voce dai cittadini, ora accontentati.