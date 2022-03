“Open Handed: vuoi una mano?”. Nichelino lancia il progetto mirato all'ascolto per giovani e famiglie

Partecipazione, prevenzione e divertimento sono le parole chiave alla base del Progetto “Open Handed: vuoi una mano?”, iniziativa a sostegno dei giovani e delle loro famiglie, frutto di una collaborazione sinergica tra l’Asl To5, il Comune di Nichelino e la Cooperativa sociale Terra Mia, che si propone di far vivere a ragazzi e alle loro famiglie, momenti di confronto, ascolto e svago all’interno di uno spazio in Largo delle Alpi e in ulteriori luoghi esterni.