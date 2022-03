Aspettando Esselunga, in corso Unione Sovietica il nuovo Lidl porta il verde. Ma per Eurovision il cantiere farà pausa

Faranno la pausa per l'Eurovision festival (da metà aprile a metà maggio), ma proseguono a passo spedito i lavori per il nuovo Lidl che aprirà in corso Unione Sovietica all'angolo con corso Sebastopoli. Sia per quanto riguarda il negozio in sé, sia per quanto concerne le cosiddette opere di urbanizzazione: ovvero quegli interventi a carico dei proprietari dell'area, che andranno a beneficio della collettività.

Più verde e meno cemento

L'effetto, ormai, è evidente: rispetto all'isolato degradato di prima (quando le macerie dell'ex concessionaria erano diventate una specie di discarica a cielo aperto), ora la zona ha preso nuovo "respiro". I volumi dell'edificio sono decisamente inferiori a quelli precedenti e quindi il colpo d'occhio è più "aperto", arrivando a scoprire tratti di via Tunisi anche da corso Unione Sovietica. Inoltre, accanto all'edificio coperto e all'area parcheggio, gli irrigatori stanno già stimolando la crescita di nuove aree verdi che rendono l'effetto complessivo più gradevole.

Aspettando Esselunga

Aspettando l'Esselunga di corso Bramante (anche in questo caso, i lavori procedono a passo spedito, alcuni isolati più verso il centro città) lo scenario per il commercio di vicinato di certo non è entusiasmante, ma alcune migliorie andranno a interessare quantomeno la viabilità di borgo Filadelfia e Santa Rita. Accanto a quanto già impostato, infatti, le opere di urbanizzazione cosiddette "a scomputo" prevedono anche la riqualificazione dei controviali degli adiacenti corso Unione Sovietica e corso Sebastopoli, così come la realizzazione, in corso Sebastopoli, di un tratto di pista ciclabile con relativo impianto semaforico, di connessione tra corso Galileo Ferraris e corso Unione Sovietica. Un tratto di ciclabile che di fatto andrà a collegarsi a quella che corre intorno a piazza d'Armi.

Tutto pronto entro la fine dell'anno

In termini di tempo, fatta salva la "pausa" per non creare problemi alla viabilità veicolare e pedonale di corso Sebastopoli durante Eurovision che sarà ospitato al Pala Isozaki, le opere di urbanizzazione dovranno concludersi entro dicembre 2022.