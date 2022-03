Dal 7 al 14 maggio al Valentino il villaggio dell'Eurovision Song Contest

Sarà il parco del Valentino ad ospitare, dal 7 al 14 maggio, l'Eurovision Village. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, oggi pomeriggio la giunta ha dato ufficialmente il via libera alla location, dopo un confronto con Ebu – European Broadcasting Union e Rai.

Prende così ulteriormente forma il programma degli Eurovision Song Contest, in programma al PalaOlimpico dal 10 al 14 maggio. Il 28 aprile ci sarà un evento di lancio del festival internazionale canoro, in occasione dell'arrivo della prima delegazione straniera.

Nel "polmone verde" di San Salvario verrà quindi allestito un vero e proprio "villaggio", che vedrà coinvolti anche gli sponsor e i partner istituzionali dell'evento, e dove sarà predisposta un'area spettacolo. Quest'ultima sarà attrezzata con palco e videowall, dove si alterneranno artisti del territorio e in gara: alla 66° del festival internazionale parteciperanno 40 delegazioni.

Due maxischermi installati al Valentino permetteranno, inoltre, di assistere alla diretta delle semifinali di martedì 10 e giovedì 12 maggio e alla finalissima di sabato 14 maggio. "La manifestazione - spiegano dal Comune - si svolgerà nel totale rispetto delle aree del parco mantenendone la fruizione pubblica fatto salvo il limite dettato dai piani di sicurezza".

I volontari

E sul fronte dei volontari, sono circa 13mila le persone che si sono fatte avanti per gli Eurovision Song Contest: saranno circa mille quelle che verranno selezionate per dare una mano all'evento. Lo scorso 21 febbraio, al Pala Ruffini, hanno preso il via una serie di momenti formativi per i volontari.