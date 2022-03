Venaria, sfreccia a tutta velocità vicino all'asilo: 6 mila euro di multa

L'uomo sorpreso in via Amati dal "Disney"

Multa da seimila euro per un'automobilista a folle velocità nei pressi dell'asilo "Disney" a Venaria Reale. E' accaduto giovedì pomeriggio, in via Amati, dove la bravata è costata ad un 45enne anche una denuncia ed il ritiro della patente.

A fermarlo la Polizia Municipale, che in quel momento stava controllando il traffico per consentire ai piccoli alunni del quartiere Rigola di uscire in sicurezza per raggiungere i genitori. Gli agenti lo hanno bloccato e, dopo essere sceso dall'auto, il 45enne ha chiesto spiegazioni ai Civich. Gli agenti lo hanno invitato a sottoporsi all'alcoltest, ma l'uomo si è rifiutato. Di qui la denuncia, la multa salata e le altre sanzioni accessorie.