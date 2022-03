Nichelino, da stasera al via i corsi per organizzazione eventi riservati ai giovani

Si avvicina l'estate degli eventi ed allora il Comune di Nichelino, assieme ad Informagiovani, in collaborazione con Reverse Agency, promuove i corsi di “Organizzazione e Comunicazione Eventi”, rivolti ai giovani tra i 18 e i 29 anni che, come titolo preferenziale, hanno la residenza sul territorio comunale.

La partecipazione sarà considerata titolo preferenziale per la selezione e formazione dei volontari del prossimo Sonic Park Stupinigi.

Tutte le date sono in programma all’Open Factory (Via del Castello, 15), con inizio a partire da oggi. “Organizzazione Eventi”: il 28 e 30 marzo 2022, dalle ore 18 alle 21. “Comunicazione Eventi”: il 4 e 11 aprile 2022, dalle ore 18 alle 21

"Questi corsi sono rivolti ai ragazzi e pensati per i ragazzi – commentano il Sindaco Giampiero Tolardo e l’Assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola - L’intenzione è quella di offrir loro strumenti e conoscenze utili per imparare due professionalità non solo stimolanti ma anche, e soprattutto, molto richieste. I giovani partecipanti potranno venire a contatto con l’articolato mondo organizzativo e comunicativo che ruota attorno alla nascita di un evento. E avranno l’opportunità di essere selezionati come volontari al Sonic Park Stupinigi in programma per la prossima estate".

Per l’scrizione, collegarsi al link: https://tinyurl.com/46mcxn54

Per ulteriori informazioni:

Informagiovani Nichelino

Via Galimberti, 3

Tel. 0116819433 - giovani@comune.nichelino.to.it