"Cassa sulla pelle dei torinesi", ma il primo bilancio 2022-2024 di Lo Russo è all'insegna del fair play

Il capogruppo del M5S Andrea Russi è tornato a sollevare dubbi sul "Patto per Torino", ribadendo come il Consiglio comunale avrebbe dovuto approvare prima una delibera con il cronoprogramma delle entrate. "La normativa vigente - ha spiegato il pentastellato - prevede che si possano inserire a bilancio soltanto quelle entrate giuridicamente perfezionate, ma al momento il Patto per Torino, che impone ai Torinesi l'aumento dell’Irpef, non è ancora stato firmato". "Come è possibile approvare un bilancio che si regge su un accordo che non è ancora stato sottoscritto?" ha concluso.