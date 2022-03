Il Po ha sete d'acqua: greto in secca, tra erba e rifiuti [FOTO]

Po in secca ai minimi storici, in assenza di precipitazioni

A Torino splende il sole, ma questa non è una buona notizia: il Po, come il resto dei fiumi e del territorio, ha sete d'acqua. Dopo oltre 100 giorni di siccità, l'ultima precipitazioni intensa risale all'8 dicembre quando scese un'abbondante nevicata, il greto è in secca in più punti. Nelle prossime ore è previsto un aumento della nuvolosità, con piogge intense mercoledì e giovedì: il termometro anche è in discesa.

Grave situazione tra i ponti di corso Regina e piazza Vittorio