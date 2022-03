"Ti amo ancora": cancellata la scritta dal cuore ambientalista. Ma il messaggio resta valido

Non è durata nemmeno il tempo di una giornata la gigantesca scritta "Ti amo ancora" apparsa misteriosamente questa notte sulla pavimentazione di piazza San Carlo.

Mistero poi svelato dalla band degli Eugenio in Via di Gioia, che hanno rivendicato l'idea e la realizzazione dell'azione come dichiarazione d'amore per Torino e per il pianeta terra nonostante la crisi climatica.

La scritta, realizzata in gesso, è stata cancellata nel tardo pomeriggio di oggi da operai Amiat in azione con idranti e mezzi per lo spazzamento stradale.