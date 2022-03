"Ti amo ancora": una scritta enorme è comparsa nella notte in piazza San Carlo [FOTO]

Una scritta enorme, nel cuore del salotto di Torino. Trovata pubblicitaria o iniziativa romantica, non passerà certo inosservata (e priva di polemiche) la "scoperta" di questa mattina in piazza San Carlo.



Un'enorme pittura sul porfido della pavimentazione recita "Ti amo ancora". A caratteri cubitali, a circondare il Cavallo di Bronzo al centro della piazza aulica.



Una scritta talmente grande da essere visibile soltanto dall'alto. Quindi destinata a qualcuno che abita o lavora ai piani più alti della piazza. Di certo, un tema di polemica per le prossime ore, visto che - al di là delle intenzioni dell'autore - non si tratta certo di un abbellimento per uno dei luoghi storici della città.



In realtà, con il passare delle ore un po' di nebbia attorno al mistero si va diradando. Dal Comune confermano infatti di essere informati della vicenda: si tratta di un flash mob a tema musicale (possibile quindi che sia coinvolto qualche gruppo torinese) e, al termine dell'evento, passeranno gli addetti dell'Amiat a ripulire la piazza. In particolare, sarebbe coinvolta un'associazione collegata agli Eugenio in via di Gioia.