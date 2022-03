Asl To5, oculistica e diabetologia insieme contro la retinopatia al distretto di Moncalieri

Ieri, lunedì 28 marzo, gli ambulatori di oculistica del Distretto di Moncalieri sono stati visitati dal presidente dell'Associazione Comitato Macula Massimo Ligustro. Comitato Macula è un’Associazione di pazienti affetti da maculopatia costituita a Genova nel 2019 con lo scopo di promuove la prevenzione e la sensibilizzazione in merito all'insorgenza di malattie che coinvolgono la retina.

La visita alle strutture dell'Asl To5 aveva lo scopo di conoscere l'attività di screening della retinopatia diabetica effettuata presso il Distretto di Moncalieri, diretto dalla dr.ssa Rosetta Borghese, con l'ausilio delle professioni sanitarie infermieristiche. Ad accogliere il presidente Ligustro anche il Direttore generale dell’Asl To5 Angelo Pescarmona.

Da diversi anni l'attività di screening della retinopatia diabetica, coordinata dal dr. Alberto Piatti responsabile dell'oculistica territoriale dell'Asl To5 è riconosciuta quale benchmark regionale. I pazienti seguiti dalla Struttura Complessa di diabetologia diretta dal dr. Carlo Giorda sono circa 14 mila.

“Lo screening viene effettuato utilizzando retinografi digitali posizionati nei 4 distretti dell'Asl To5 – illustra il dr Piatti - L'esecuzione delle retinografie viene fatta da personale infermieristico della diabetologia o dei distretti. La refertazione è eseguita dal medico oculista anche utilizzando metodiche di telemedicina: infatti le immagini vengono caricate su una cartella digitale e refertate a distanza. Questo servizio consente agli ambulatori di diabetologia che non hanno disponibile un medico oculista di avere in breve tempo la prestazione refertata dall’unico reading centre aziendale posizionato al Distretto di Moncalieri. Si ottengono così ottimi risultati con un buon utilizzo delle risorse professionali, tanto che l'Asl To5 riesce a raggiungere una percentuale di pazienti screenati molto alta, quasi del 70%, quando la media italiana non supera il 30% “.

L'occasione della visita dell'Associazione Comitato Macula sarà utile per diffondere a livello nazionale quanto fatto in questi anni, in stretta collaborazione fra Oculistica Distrettuale e Diabetologia Territoriale, con continuo e non sempre facile impegno profuso sia dai medici sia dal personale infermieristico. L'intenzione è promuovere il concetto di Distretto quale luogo ideale per la prevenzione anche in ambito oftalmologico .

Massimo Ligustro presidente di Comitato Macula ha proposto di estendere l'attività di screening anche alla maculopatia legata all'età. Facendo seguito a quanto già sperimentato nella città di Genova, è stato presentato il sito internet "Testa la vista" (www.testalavista.it) dedicato proprio alla diagnosi precoce delle maculopatie utilizzando in primis il test di Amsler. Comitato Macula è stato iscritto nella Conferenza delle Associazioni partecipanti alle attività dell'Asl To5, per continuare questo importante rapporto di collaborazione fra medico e paziente, fra Azienda Sanitaria e Associazione pazienti.