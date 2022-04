Negli anni passati era fin troppo diffusa la convinzione di doversi sottoporre a diete rigide per perdere quei chili di troppo capaci di minare la fiducia in se stessi. Negli ultimi tempi, invece, la mentalità è completamente cambiata ed è stato dimostrato che per ritrovare il peso forma basta adottare delle sane abitudini di vita, come seguire una dieta equilibrata, ricca di tutti i macronutrienti, fare sport e condurre una vita attiva. In questo articolo ti svelo i segreti per ritrovare il tuo peso forma, con facilità e senza soffrire!

Cos’è il peso forma

Innanzitutto, però, cerchiamo di capire cos’è il peso forma. Il peso forma è una cifra calcolata mediante delle formule matematiche ottenute dopo una lunga serie di esperimenti condotti su soggetti di diverso sesso, età e composizione corporea. Spesso confondiamo il peso forma con il peso ideale: in realtà, spesso le due cose non coincidono. Il peso ideale, infatti, è il peso fisiologico "desiderabile": un valore calcolato matematicamente che deve essere compreso nel range di BMI. Dobbiamo sempre ricordarci, però, che questi sono solo numeri e che il peso forma potrebbe non corrispondere al peso ideale calcolato secondo il BMI, ma si riferisce a quella condizione in cui ci sentiamo bene fisicamente e siamo pieni di forze. Nella stessa condizione, si presume, si corre un rischio minore di essere affetti da patologie correlate al peso, come l’aterosclerosi, l’ipertensione, il diabete mellito di tipo II ma anche gli stati di eccessiva magrezza.

Metodi per dimagrire: le diete troppo rigide non sono adatte

Molte persone sono convinte che per ritrovare il proprio peso forma sia necessario sottoporsi a diete inflessibili, molto limitate, che in realtà causano più danni che altro, mettendo a rischio la propria salute. Infatti, seppure una dieta rigida possa sembrare una soluzione per bruciare i grassi in modo molto rapido, in realtà questi piani alimentari molto restrittivi possono causare il famoso effetto yo-yo, causando scompensi al fisico e all’estetica: spesso ingrassare e dimagrire molto rapidamente può portare alla formazione di smagliature e al rilassamento della pelle. Per aiutare nel dimagrimento può essere utile assumere integratori naturali quali quello che trovi su www.supremoslim5.info.

Segreti e consigli per ritrovare il peso forma

Il modo migliore per ritrovare il peso forma è quello adottare alcune abitudini di vita che ci permettano di sfoggiare l’immagine migliore di noi stessi in maniera stabile, sana e continuativa. Ma quali sono i segreti per delle sane abitudini necessarie per ritrovare il peso forma suggeriti da Biotiful.it?

Ridurre il consumo di zuccheri

Ebbene sì: vanno ridotte bibite gassate, alcool, dolci. Infatti l’aumento del grasso corporeo è legato all’assunzione eccessiva di zuccheri, che causano inoltre un’alterazione dell’attività metabolica e possono portare a malattie anche gravi come il diabete e gli scompensi cardiaci. Leggi sempre le etichette degli alimenti in modo da verificare la quantità di zuccheri e grassi saturi, prediligendo gli alimenti a basso contenuto di zuccheri o senza zuccheri aggiunti. Infine, per soddisfare la voglia di dolce, puoi assumere una quantità (pesata) di frutta secca.

Ridurre il consumo di sale

Il consumo eccessivo di sale è decisamente sconsigliato in una sana alimentazione. Innanzitutto perché assumere una grande quantità di sale può portare a problemi di salute come l’ipertensione, e in secondo luogo porta danni anche alla silhouette. Evita quindi di aggiungere troppo sale ai tuoi piatti: preferisci, piuttosto, arricchire con spezie naturali ed erbe aromatiche. Compra sale iodato integrale, evita gli alimenti che contengono troppo sale.

Non saltare la colazione!

La colazione è il pasto più importante della giornata ed è indispensabile per regolare l’appetito e le funzionalità del nostro metabolismo. Per molto tempo era diffusa la credenza per cui saltare la colazione potesse aiutare a dimagrire: in realtà è una pessima abitudine, che può causare danni sia a livello mentale (un basso rendimento, difficoltà a concentrarsi) sia a livello fisico (sovrappeso, obesità). Piuttosto, cerca di fare sempre una colazione bilanciata che comprenda diversi macronutrienti, come yogurt greco per l’apporto di proteine, frutta, frutta secca (ottima fonte di grassi sani), avena (carboidrati complessi).

Assumi i carboidrati e segui una dieta mediterranea

Per quanto tempo hai pensato che l’unico modo per dimagrire dovesse essere rinunciare alla pasta, al pane, alla pizza? Quante diete a base di minestrone, verdure bollite e pollo alla piastra hai seguito, soffrendo la fame, per poi cedere e tornare a mangiare senza freni? Purtroppo, per anni, moltissimi "specialisti" del settore (o presunti tali) hanno sostenuto che i carboidrati fossero gli acerrimi nemici del nostro corpo. Ebbene, sappi che non è affatto così! I carboidrati sono una fonte di energia essenziale, che deve essere inserita all’interno di ogni piano alimentare.

Cerca di dormire di più

Il buon riposo è fondamentale per ritrovare il peso forma. Dormire bene significa far funzionare correttamente il metabolismo, che ha un ruolo chiave nel dimagrimento. L’ideale sarebbe dormire per 7 o 8 ore senza interruzioni, dotati di un buon cuscino per la corretta postura. Inoltre, cerca di evitare di usare device o altri dispositivi elettronici a letto: il cellulare e i social network sono "eccitanti" per il nostro cervello e ci impediscono di addormentarci con facilità.

Fai un’adeguata attività fisica

Ricordati che per dimagrire è necessario essere in deficit calorico (ovvero assumere meno calorie rispetto al proprio fabbisogno energetico giornaliero). È impossibile dimagrire continuando a mangiare in modo sregolato, anche se ti ammazzi di sport tutti i giorni. Piuttosto, equilibra i pasti e pratica un’attività fisica adeguata al tuo livello di allenamento, cercando sempre di migliorarti. L’attività fisica permette al metabolismo di attivarsi e di bruciare più facilmente i grassi.

Bevi di più e assumi un integratore naturale per il tuo corpo

Esatto, bere liquidi che possano aiutarci a drenare è un segreto fondamentale per ritrovare il peso forma. Ricorda che la maggior parte del nostro corpo è composto da acqua ed è importante reintegrarla correttamente. Cerca di bere tra i 2 e i 3 litri di acqua al giorno, aumentando la dose in estate o quando fai attività fisica, in modo da tenere sempre il corpo idratato. Uno dei segreti per ritrovare il peso forma consiste nell’assumere integratori a base di aloe vera, come l’integratore naturale Aloe Vera Ultra, disponibile sul sito ufficiale https://www.aloeveraultra.com: l’aloe vera, infatti, aiuta ad attivare il metabolismo e a depurare il nostro organismo.

Questi sono tutti i segreti per ritrovare il peso forma: segui i nostri consigli e col tempo riuscirai a creare una routine sana ed efficace, che ti farà amare l’immagine che vedrai riflessa nello specchio.